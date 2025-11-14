Cae 'Winnie Pooh' presunto asaltante de barbería en Guadalupe

Los agentes de la Unidad de Investigación Criminal lograron ubicar al presunto asaltante, quien ya era investigado por su posible relación con otro robo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un presunto integrante de una banda dedicada al robo con violencia fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe, luego de ser identificado como uno de los responsables de un asalto ocurrido el pasado fin de semana en una barbería de la colonia Camino Real.

El sospechoso fue identificado como José Luis “N”, de 24 años, conocido como “Winnie Pooh”, quien presuntamente habría participado en el robo junto con otro hombre que continúa prófugo.

De acuerdo con las investigaciones, ambos ingresaron al negocio armados con una pistola, donde amagaron al encargado y se apoderaron de un teléfono celular y 10 mil pesos en efectivo. Antes de huir, intentaron robar el automóvil del propietario, pero no lograron hacerlo debido a que no pudieron desactivar el freno electrónico del vehículo, por lo que decidieron escapar a pie.

A través de labores de inteligencia y el análisis de cámaras de videovigilancia, los agentes de la Unidad de Investigación Criminal lograron ubicar al presunto asaltante, quien ya era investigado por su posible relación con otro robo ocurrido en febrero pasado en una frutería del mismo municipio.

La captura se realizó en el cruce de las avenidas Pablo Livas y Lázaro Cárdenas, en la colonia Vivienda Popular, donde el sospechoso intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, pero fue alcanzado y sometido.

Durante la detención, los policías le aseguraron 86 dosis de distintas drogas, entre ellas cristal, marihuana, cocaína en polvo y piedra, además de una videocámara y una báscula digital.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para ubicar al segundo implicado y determinar si el detenido está relacionado con otros robos cometidos en la zona.