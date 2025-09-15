Cae vehículo a barranca de 15 metros de altura en García

Autoridades confirmaron que dos personas resultaron lesionadas. A pesar de lo aparatoso del accidente, no resultaron con heridas de consideración

Luego de caer de 15 metros de altura, los tripulantes de un automóvil resultaron lesionadas tras volcar en su vehículo en El Fraile los Tanques, a la altura del ejido Rinconada del municipio de García.

Personal de Protección Civil Nuevo León acudió al reporte de un accidente donde dos personas resultaron lesionadas.

En conjunto con elementos de Protección Civil de García y personal de Tránsito Municipal, llevaron a cabo las labores de contención y control.

El área del incidente quedó asegurada por autoridades municipales, quienes están a la espera de la grúa para la remoción del vehículo.

Ante este accidente, se descartaron riesgos para aquellos que transiten por la zona.

Los afectados no resultaron con lesiones de consideración.