Cae trío ligado a homicidio de trailero en Apodaca

Tras una inspección, a los tres supuestos culpables se les aseguraron más de 60 envoltorios con marihuana, cocaína en piedra y cristal

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este viernes 13 de marzo por su presunta participación en el homicidio de un trailero, ocurrido días antes en el municipio de Apodaca; además, portaban más de 60 envoltorios con drogas.

La captura se realizó cuando elementos de la Policía de San Nicolás interceptaron un vehículo Kia en color blanco, el cual contaba con reporte por su posible relación con el asesinato registrado el pasado 9 de marzo en la colonia Parque Industrial Cosmópolis.

De acuerdo con la autoridad, el C4 detectó el automóvil circulando por las avenidas López Mateos y Casa Blanca, por lo que policías municipales le marcaron el alto sobre la avenida López Mateos, a la altura de un callejón de la colonia Lagrange.

En el sitio fueron detenidos Ricardo M., de 36 años, quien conducía el vehículo; Juan F., de 32; y Jorge M., de 33.

Tras una inspección, a los tres se les aseguraron más de 60 envoltorios con marihuana, cocaína en piedra y cristal, además de básculas digitales, tres teléfonos celulares, tres bolsas tipo mariconera y 930 pesos en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se amplían las investigaciones por su posible participación en otros ilícitos, incluido el homicidio del trailero.

El crimen que originó la investigación ocurrió la tarde del lunes 9 de marzo, cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida a un costado de un tráiler, sobre la calle Antonio E. Marcos, entre la carretera Apodaca–Santa Rosa y el Libramiento Noreste.

En aquel momento, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y procesada por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que continúa con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque y deslindar responsabilidades.