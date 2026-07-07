Cae trío con droga; investigan auto ligado a homicidio

El vehículo en el que viajaban presuntamente está relacionado con hechos delictivos en el cruce de las calles 15 de Mayo y Rayón, en Monterrey.

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran 18 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, además de una báscula digital y dinero en efectivo, durante una intervención realizada en el centro de la ciudad.

La detención ocurrió alrededor de las 19:40 horas en el cruce de las avenidas Colón y Colegio Civil, donde fueron arrestados Raúl A., de 43 años de edad, así como Josué Agustín R. y César Luis G., ambos de 18 años y originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban labores de prevención, vigilancia e investigación cuando detectaron un automóvil Hyundai color plata, con placas SJP-571-C, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto.

Según la autoridad, al detener la marcha del vehículo, los tres ocupantes descendieron y presuntamente intentaron agredir a los policías, quienes lograron controlarlos para efectuar una inspección.

Durante la revisión, los agentes informaron que localizaron entre las pertenencias de los detenidos y en el interior del automóvil un total de 18 envoltorios con una sustancia sólida con características similares al cristal, además de una básula digital, mil 600 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares, los cuales fueron asegurados.

Las investigaciones continúan, ya que el vehículo en el que viajaban presuntamente está relacionado con hechos delictivos registrados el pasado lunes en el cruce de las calles 15 de Mayo y Rayón, también en el centro de Monterrey.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.