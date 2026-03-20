Cae tras 10 años prófugo por presunto asesinato en Monterrey

La víctima, un adulto mayor identificado como Arturo, se encontraba en vía pública, cuando se generó una discusión entre él, Mario 'N' y otra persona

Tras casi una década prófugo de la justicia, las autoridades lograron la captura de Mario Alberto “N”, de 34 años, presunto responsable del asesinato de un adulto mayor en la colonia Croc, en el municipio de Monterrey.

¿Dónde fue detenido el presunto responsable?

La detención se registró el pasado 17 de marzo en calles de la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al grupo de homicidios.

El ahora detenido fue ingresado a un Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación legal.

¿Cómo ocurrió el homicidio en la colonia Croc?

Según la investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2016. La víctima, un adulto mayor identificado como Arturo, se encontraba en vía pública sobre la calle Artículo 123 de la colonia Croc, cuando se generó una discusión entre él, Mario Alberto “N” y otra persona.

La confrontación escaló a violencia física. Uno de los implicados golpeó a la víctima con un objeto contundente, mientras que Mario Alberto “N” lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida grave en el abdomen que derivó en su muerte por choque hipovolémico, de acuerdo con el dictamen de autopsia del Servicio Médico Forense de la Fiscalía del estado.

¿Cómo lograron ubicar al detenido tras casi 10 años?

La detención es el resultado de la acción indagatoria del Agente del Ministerio Público especializado en homicidios, con el apoyo de detectives de la AEI, quienes lograron dar con el paradero del fugitivo después de casi diez años.