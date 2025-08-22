Cae tráiler en arroyo tras salir de la carretera; conductor muere

El accidente vial se registró en la Carretera Nacional en dirección de Linares a Montemorelos, a la altura del puente encadenado 2

Un tráiler cayó en un arroyo en la Carretera Nacional cuando viajaba de Linares a Monterrey. El conductor perdió la vida.

El tráiler que circulaba por la carretera sale de la carpeta asfáltica y cae en el hecho de un arroyo terminando volcado.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar del accidente y al intentar rescatar al conductor de la unidad pesada, este ya no contaba con signo de vida.

En el lugar, elementos de Protección Civil coordinados con elementos de la Guardia Nacional, división de caminos, acordonaron el perímetro y el carril de baja circulación se mantiene cerrado.

Señalaron que en el lugar se derramó combustible, por lo que realizarán las maniobras por varias horas para rescatar el cuerpo de la persona.

Hasta estos momentos no hay identidad del conductor de la unidad ni la razón social del tráiler que participó en el accidente, pues trabajan en el sitio para las investigaciones correspondientes