Cae trabajador de su propia altura en obra de Monterrey

El accidente laboral se registró durante la mañana de este jueves en la construcción de un edificio de departamentos, en la colonia Cumbres Mediterráneo.

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Un trabajador de aproximadamente 51 años resultó gravemente lesionado luego de caer desde su propia altura, en un edificio de departamentos ubicado sobre la avenida Pedro Infante, a escasos metros de la avenida Paseo de los Leones, en la colonia Cumbres Mediterráneo, cuando se tropezó con su propio calzado.

El accidente laboral se registró durante las primeras horas del turno del trabajador, quien se encontraba realizando labores de limpieza a nivel de piso en la construcción del Edificio Yulan, inmueble que actualmente presenta un avance aproximado de 10 niveles.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre que se encontraba en un octavo piso tropezó con su pie, por lo que su supervisor alertó a Protección Civil y llamó a Emergencias, debido a que el trabajador cayó de cabeza, por lo que resultó con un traumatismo craneoencefálico, lesión que pone en riesgo su vida.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado ubicado en la colonia Treviño, en Monterrey.

También se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey y policías municipales, quienes realizaron las primeras diligencias y recabaron información sobre lo ocurrido.

Más tarde, una unidad ministerial arribó al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.

Pese al incidente, las actividades en la obra no fueron suspendidas. Más de 30 trabajadores que se encontraban en turno continuaron con sus labores después de que el lesionado fuera retirado del lugar.

El trabajador no había sido identificado oficialmente al momento de los primeros reportes.