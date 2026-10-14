Cae trabajador de hasta 30 metros en plaza comercial de San Pedro

La estructura se desprendió y, pese a contar con línea de seguridad, fue precipitado al suelo con heridas en columna y cráneo

Un trabajador de aproximadamente 40 años resultó lesionado tras caer desde una altura estimada de entre 20 y 30 metros, mientras realizaba labores de reforzamiento en la cubierta de un techo en una plaza comercial de San Pedro Garza García.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas del lunes, en el cruce de Gómez Morín y avenida Roble, donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, rescatistas municipales y paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre se encontraba trabajando en el reforzamiento de la cubierta cuando la estructura se desprendió, lo que provocó que cayera hasta el suelo.

Aunque aparentemente contaba con una línea de seguridad, el trabajador terminó precipitado desde varios metros de altura, por lo que sus compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

A su llegada, los rescatistas brindaron atención al lesionado, quien presentaba heridas en la columna vertebral y el cráneo. Posteriormente, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.

En el sitio también se acordonó el área para evitar riesgos adicionales, mientras se solicitó la presencia del personal de Inspecciones de Protección Civil de Nuevo León, a fin de realizar las revisiones correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil estatal, el trabajador realizaba labores para la empresa Palacio de Hierro.