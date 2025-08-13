Cae techo sobre la vía pública en la colonia Topo Chico

Parte de la estructura de un techo cayó sobre la vía pública tras las lluvias y el viento que se registró ayer por la tarde en la ciudad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras los fuertes vientos y lluvias que se presentaron durante la tarde del lunes en Monterrey, un techo fue arrancado y terminó volando más de 100 metros, hasta caer frente a una vivienda en el cruce de las calles Galeana y Linares, en la colonia Topo Chico

El techo terminó sobre la vía pública, causando daños parciales a la barda de la vivienda afectada, así como a cables de la Comisión Federal de Electricidad y servicios de telecomunicaciones, lo que provocó la suspensión temporal del suministro eléctrico en la zona.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para acordonar el área y prevenir riesgos adicionales.

Más tarde, personal de la CFE realizó trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes retiren la estructura para liberar la vía y continuar con las reparaciones necesarias.