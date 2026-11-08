VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Cae sujeto tras robar más de $100,000 en San Nicolás

Por: Laura Palacios

06 Noviembre 2026, 17:19

Compartir
WhatsApp

El hombre fue detenido mediante una orden de aprehensión en Escobedo; también habría despojado a la víctima de una computadora portátil.

Cae sujeto tras robar más de $100,000 en San Nicolás

Por robar una mochila con 132 mil pesos en efectivo, correspondientes a la nómina de una empresa, así como una computadora portátil, un hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Se trata de René “N”, quien fue capturado el 5 de noviembre de 2026, mediante una orden de aprehensión, en la colonia Valle de San Francisco, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

WhatsApp Image 2026-11-06 at 11.36.54 AM.jpeg

De acuerdo con las investigaciones, el robo ocurrió el pasado 23 de mayo, en el cruce de las calles Cristóbal Colón e Ignacio Aldama, en el Centro de San Nicolás de los Garza, donde presuntamente despojó a la víctima de sus pertenencias.

La Fiscalía informó que, mediante el análisis de videograbaciones y el apoyo del C4 municipal, lograron ubicar la motocicleta presuntamente utilizada en el atraco. Posteriormente, la empresa arrendadora confirmó que la unidad estaba registrada a nombre del ahora detenido.

El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal por su presunta participación en el delito de robo con violencia a persona física.

 

Comentarios