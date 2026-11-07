Cae sujeto por asalto a nómina de 132 mil pesos en San Nicolás

El hombre fue detenido mediante una orden de aprehensión en Escobedo; también habría despojado a la víctima de una computadora portátil.

Por robar una mochila con 132 mil pesos en efectivo, correspondientes a la nómina de una empresa, así como una computadora portátil, un hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Se trata de René “N”, quien fue capturado el 5 de noviembre de 2026, mediante una orden de aprehensión, en la colonia Valle de San Francisco, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, el robo ocurrió el pasado 23 de mayo, en el cruce de las calles Cristóbal Colón e Ignacio Aldama, en el Centro de San Nicolás de los Garza, donde presuntamente despojó a la víctima de sus pertenencias.

La Fiscalía informó que, mediante el análisis de videograbaciones y el apoyo del C4 municipal, lograron ubicar la motocicleta presuntamente utilizada en el atraco. Posteriormente, la empresa arrendadora confirmó que la unidad estaba registrada a nombre del ahora detenido.

El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal por su presunta participación en el delito de robo con violencia a persona física.