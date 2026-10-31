Cae sujeto con droga y martillo; lo indagan por maltrato animal

La Policía de Monterrey arrestó a un sospechoso de 41 años en la colonia Industrial, a quien investigan por agredir a un perro con martillo.

Un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido consumiendo alcohol en la vía pública.

Al realizarle una revisión, los oficiales le aseguraron diez envoltorios con presunta mariguana y un martillo, herramienta con la que presuntamente habría agredido a un perro en días pasados.

El detenido fue identificado como Edinson "N", de 41 años de edad, cuya captura se concretó en el cruce de las calles Miguel Nieto y Pedro María Anaya, en la colonia Industrial.

Trascendió que el sujeto ya era rastreado por las autoridades, pues cuenta con un reporte por haber agredido a un canino en la vía pública utilizando un martillo, por lo que las autoridades competentes integraron dicho antecedente a la carpeta de investigación para determinar su situación legal.

El presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades por los delitos que le resulten.