Cae sujeto con 30 paquetes de droga en Los Ramones

El detenido, el vehículo y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), autoridad que continuará con los peritajes

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Nuevo León, inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento de 34 paquetes con un peso aproximado de 39 kilos 450 gramos de probable cocaína, así como la detención de un conductor.

Las acciones se llevaron a cabo por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a la altura del kilómetro 68 de la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Los Ramones.

Durante una revisión de rutina al vehículo en el que viajaba el presunto responsable, los agentes interceptaron la unidad y descubrieron un compartimento oculto en la cajuela, donde se almacenaban los cargamentos de la sustancia ilícita.

El detenido, el vehículo y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), autoridad que continuará con los peritajes correspondientes para confirmar el tipo y pesaje exacto de la droga. Conforme al debido proceso, a la persona implicada se le presume inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez competente.

La FGR puso a disposición de la ciudadanía sus canales para realizar denuncias anónimas las 24 horas del día mediante el teléfono 81 8154 7400 (ext. 187315), el correo electrónico ventanillaunicanl@fgr.org.mx o directamente en sus instalaciones ubicadas en el km 14.5 de la carretera Monterrey-Laredo, en Escobedo, Nuevo León.