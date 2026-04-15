Cae sospechoso del feminicidio de niñera en la colonia Central

Las investigaciones señalan que la mujer fue víctima de violencia de género, ya que el hombre presuntamente la golpeó y la mantuvo incomunicada

Tras 12 días de haber cometido presuntamente el feminicidio de Francisca, una mujer de 34 años de edad que se desempeñaba como niñera, en un domicilio de la colonia Central, fue detenido el principal sospechoso. Se trata de Neri Alexander “N”, de 26 años, pareja de la víctima.

Fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía del Estado e imputado por el delito de feminicidio.

Apenas el pasado 7 de abril se informó sobre el cateo realizado en el domicilio donde fue localizado el cuerpo de la mujer, un cuarto de renta ubicado en un inmueble sobre la avenida Rodrigo Gómez #350A. Dichas diligencias fueron efectuadas por agentes de investigación con el objetivo de obtener indicios que permitieran esclarecer el móvil del crimen e identificar al presunto responsable.

Finalmente, el 12 de abril, las autoridades lograron la detención de Neri Alexander, quien era señalado como el principal sospechoso del caso.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, el imputado mantenía una relación de confianza con la víctima, lo que le habría permitido ingresar al lugar donde ella vivía.

Las investigaciones señalan que la mujer fue víctima de violencia de género, ya que el hombre presuntamente la golpeó y la mantuvo incomunicada dentro del cuarto, ubicado en el segundo piso del inmueble. Posteriormente, la habría sujetado del cuello, provocándole la muerte.

La autopsia de ley reveló que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento.

El cuerpo de la víctima fue encontrado durante la madrugada del 3 de abril por un empleado del edificio de tres pisos, sin embargo, las autoridades establecieron que el crimen ocurrió el 1 de abril.

Como medida cautelar, un juez dictó prisión preventiva para el imputado, fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, la cual continúa a cargo de la Fiscalía Especializada.