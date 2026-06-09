Cae sospechoso de atarque armado en Monterrey y sus cómplices

Un joven considerado como el principal sospechoso de cometer un ataque armado al norte de la ciudad, fue detenido junto a sus dos cómplices

Un joven considerado como el principal sospechoso de cometer un ataque armado al norte de la ciudad, fue detenido junto a sus dos cómplices, esto durante un operativo estratégico efectuado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, y la Agencia Estatal de Investigaciones; en el municipio de Monterrey.



La captura se registró en la colonia Valle de Santa Lucía donde fue montado el dispositivo para buscar al probable infractor, quien ya había sido georreferenciado conduciendo un vehículo Ford Focus LX.



En su recorrido, los efectivos estatales detectaron un coche que transitaba a exceso por la calle Artículo 27 Constitucional. El auto llamó su atención, pues se percataron que las características coincidían con las descritas para su localización.



Ante esta situación, los agentes estatales le solicitaron al conductor detener la marcha. Una vez que lo abordaron, los ocupantes del vehículo se identificaron como:



1. Kevyn “N", de 24 años de edad.

2. Jaime "N”, de 26 años de edad.

3. Yanett “N", de 38 años de edad.



En sus pertenencias encontraron y decomisaron los siguientes indicios:



- Más de 100 envoltorios con narcóticos.

- Dinero en efectivo.

- Dispositivos móviles.

- 01 tarjeta de circulación correspondiente a otro automóvil con reporte de haber sido utilizado en un acto ilícito.



De acuerdo con información de inteligencia, el joven de 24 años de edad, es investigado por su presunta participación en un hecho de alto impacto suscitado el 28 de mayo, en San Bernabé y que dejó como saldo a dos hombres lesionados. Además sus cómplices estarían relacionados a un grupo delictivo en el que operan como generadores de violencia.



En virtud de lo anterior, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.