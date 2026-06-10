Cae segundo sospechoso de asesinar a un joven en Juárez

Un segundo sospechoso de asesinar a un joven y herir de bala a dos menores de edad en Juárez fue detenido a un mes del ataque

Un segundo sospechoso de asesinar a un joven y herir de bala a dos menores de edad en Juárez fue detenido a un mes del ataque.

Christian de 18 años era buscado desde el 11 de mayo porque abrió fuego contra las tres personas al presuntamente identificarlos como integrantes de un grupo delincuencial contrario.

El sospechoso viajaba en una motocicleta junto con un cómplice que fue detenido a inicios de junio.

Este homicidio ocurrió en calles de la colonia Privadas de la Silla, cuando las víctimas caminaban con rumbo a una tienda de conveniencia.

El fallecido, identificado como Jesús de 23 años, murió en el sitio, mientras que los menores de edad que lo acompañaban fueron trasladados a un hospital con heridas graves.

La detención se ejecuto mediante una orden de aprehensión en Monterrey, por los delitos de homicidio calificado, y homicidio calificado en grado de tentativa.