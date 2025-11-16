Cae regiomontano por agredir a policías municipales en Durango

El hombre de 52 años, fue identificado como uno de los responsables del ataque armado registrado en el municipio de Gómez Palacio

Autoridades estatales detuvieron a uno de los responsables de la agresión armada perpetrada contra policías municipales de Gómez Palacio el pasado 06 de octubre, en el estado de Durango.

El hombre identificado como Jorge Amaury de 52 años, originario de Escobedo, Nuevo León, fue detenido por las autoridades cuando viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo por la capital del Estado.

Al revisar sus antecedentes, los oficiales se percataron que el hombre contaba con una orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa, traición en perjuicio de un servidor público y asociación delictuosa.

Aparentemente, este hombre es uno de los agresores identificados en un video, donde se muestra cómo un vehículo blanco que transitaba sobre sobre el boulevard Ejército Nacional para que dos de sus tripulantes descendieran y con un arma de fuego larga, comenzaran a disparar en contra de los agentes municipales.

Será la Fiscalía General del Estado quien determine su situación jurídica por estos hechos.