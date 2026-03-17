Cae red de fraude millonario en empresa de transporte en Escobedo

Directivos de la compañía detectaron presuntas irregularidades en el área encargada de la contratación de personal y la dispersión de pagos.

Tres hombres fueron detenidos por elementos de Proxpol luego de ser señalados por su presunta participación en un fraude millonario relacionado con el manejo de nóminas al interior de una empresa de transportes en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con reportes, la detención ocurrió, cuando directivos de la compañía detectaron presuntas irregularidades en el área encargada de la contratación de personal y la dispersión de pagos. Tras una revisión interna, se habría descubierto un posible desvío de recursos que alcanzaría al menos los 3 millones de pesos.

Las personas detenidas fueron identificadas como González ‘N’ y Montemayor ‘N’ Pérez ‘N’, quienes presuntamente se desempeñaban dentro del proceso de contratación y administración de nómina en la empresa.

Según información obtenida en torno al caso, el supuesto esquema de fraude consistía en la creación de contrataciones fantasma, es decir, registros de trabajadores inexistentes que eran incluidos en las nóminas de la compañía. A través de este mecanismo se habrían generado pagos periódicos que posteriormente eran desviados a cuentas bancarias relacionadas con los implicados.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el presunto fraude podría haberse estado realizando desde hace varios meses, hasta que inconsistencias detectadas recientemente en los registros financieros llevaron a la empresa a presentar la denuncia correspondiente.

Tras recibir el reporte, elementos de la corporación municipal realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con la detención de los señalados, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar el alcance del presunto desvío y si existen más personas involucradas en este esquema.