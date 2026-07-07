Cae rayo y causa muerte de 38 cabras en ejido de Galeana

El fenómeno atmosférico se desató ayer domingo, alrededor de las 3:00 pm, donde además perdieron la vida varios semovientes por esta descarga eléctrica.

Una fuerte tormenta eléctrica de esas que suelen ocurrir en áreas montañosas de municipios como Galeana fue lo que en apariencia provocó que un rayo ocasionara el fallecimiento de más de 38 cabras en la comunidad de Loba Grande en esta cabecera municipal del sur del Estado.

De acuerdo a los lugareños, el fenómeno atmosférico se desató ayer domingo, alrededor de las 3:00 pm, en estos corrales, donde además perdieron la vida varios semovientes, fulminados por esta descarga eléctrica.

“Estamos tristes y desconcertados; de repente se escuchó el fuerte estruendo y, al escuchar el quejido de los animalitos, nos dimos cuenta de la mortandad. Estamos angustiados, ya que las cabritas eran parte de nuestro modo de vida de todos los días”, comentó Selene, una de las afectadas.

Aseguraron que, ante esta lamentable pérdida, tendrían que acudir a buscar apoyo de Protección Civil y de la alcaldesa de Galeana, Alejandra Ramirez Díaz, quien se caracteriza por ayudar siempre a las familias necesitadas.