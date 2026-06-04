Cae rayo en una línea de tráiler en Allende e incendia camioneta

Las autoridades de la policía local investigan las causas por las que suponen dos testigos que se trató de un rayo generado por las tormentas eléctricas

Por la tormenta eléctrica que se registró durante la noche en Allende, cayó un rayo en una línea de tráiler que terminó por incendiar una camioneta.

El incendio se registró por avenida Bustamante a metros de la carretera nacional en un callejón en una línea de tráiler.

De acuerdo a testigos, señalaron que escucharon un fuerte rayo que hizo contacto con una camioneta que fue envuelta por las llamas.

Elementos de Protección Civil de dicho municipio combatieron el fuego porque a metros se encontraba una estación de gasolinera.

En el lugar lograron el control del incendio en el vehículo.

Alrededor de donde se encontraba la camioneta se encontraban pipas de tráiler, pero presuntamente se encontraban vacías.

Las autoridades de la policía local investigan las causas por las que suponen dos testigos que se trató de un rayo generado por las tormentas eléctricas.