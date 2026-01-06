Cae presunto responsable de robos a casa habitación en Guadalupe

El detenido fue identificado como Jesús Daniel, de 28 años de edad, quien presuntamente operaba en las colonias San Agustín y Vicente Guerrero

Un hombre fue detenido en el municipio de Guadalupe tras ser ubicado como presunto responsable de diversos robos a casa habitación cometidos en al menos dos colonias del sector, hechos que incluso habían sido exhibidos previamente en redes sociales, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación en su contra.

De acuerdo con la información disponible, el detenido fue identificado como Jesús Daniel, de 28 años de edad, quien presuntamente operaba en las colonias San Agustín y Vicente Guerrero. Uno de los robos que se le atribuyen habría quedado registrado en plataformas digitales, donde se difundieron imágenes y testimonios relacionados con un atraco cometido en un domicilio de la colonia San Agustín.

Las indagatorias permitieron establecer patrones de actuación y características físicas que coincidían con reportes previos, por lo que el individuo era considerado un objetivo relevante dentro de las investigaciones por este tipo de delitos en la zona. Con base en esta información, se implementó un operativo de búsqueda que derivó en su localización en el cruce de las calles Higinio de la Rosa y Abraham González, en la colonia San Agustín.

Al momento de su detención, el hombre se encontraba en posesión de varias dosis de hierba verde con características similares a la marihuana, así como una dosis de una sustancia con apariencia de cristal, las cuales fueron aseguradas para su análisis correspondiente.

Por las coincidencias en su fisonomía y el modo de operar, se presume que el detenido estaría relacionado con otros robos registrados recientemente en ese sector de Guadalupe, situación que ya es investigada para determinar su posible participación en más hechos delictivos, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

El caso quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y definir su situación legal conforme a derecho.