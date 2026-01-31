Cae presunto responsable de homicidio en Santa Catarina

El ahora detenido, en compañía de otro sujeto, arribaron a un domicilio y detonaron sus armas contra la víctima, cuyo cuerpo quedó interior de la vivienda.

Víctor “N”, de 32 años de edad, fue detenido por autoridades estatales en la colonia Enrique Rangel, en el municipio de Santa Catarina, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 4 de noviembre de 2018, cuando el ahora detenido, en compañía de otro sujeto, arribó a un domicilio ubicado en la calle Santa Sofía, en la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García, Nuevo León. En el lugar se encontraba Felipe de Jesús, de 32 años de edad, quien posteriormente perdió la vida.

Las investigaciones señalan que ambos sujetos ingresaron de manera violenta al inmueble portando armas de fuego, las cuales detonaron en repetidas ocasiones contra la víctima, cuyo cuerpo quedó al interior de la vivienda. Previo a la agresión mortal, Víctor “N” y su acompañante presuntamente golpearon a otro masculino, causándole diversas contusiones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se determinó como causa de muerte lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.. El detenido quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente.