Cae presunto responsable de asesinato a balazos en García

Homero 'N' habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima, impactándolo en el pecho, en la colonia Brisas Residencial

Un joven de 27 años fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), del grupo de homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al ser señalado como presunto responsable del aseinato de un joven en el municipio de García.

La captura de Homero “N” se llevó a cabo en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan al pasado 28 de marzo de 2026, en la colonia Brisas Residencial, en el municipio de García.

Las indagatorias establecen que la víctima, identificada como Erik, de 29 años, se encontraba al interior de un domicilio acompañado de su pareja sentimental, cuando el ahora detenido arribó al lugar.

Presuntamente, existía una pelea previa, lo que derivó en una discusión que comenzó dentro de la vivienda y continuó en la vía pública.

Homero “N” habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima, impactándolo en el pecho. La lesión resultó mortal, tras lo cual el agresor huyó del sitio.

de distintas corporaciones acudieron al lugar de los hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado al SEMEFO donde se determinó que la causa de muerte fue una lesión cardíaca provocada por proyectil de arma de fuego penetrante en el tórax.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica en los próximos días.