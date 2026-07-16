Cae presunto narcomenudista durante operativo en Cadereyta

Según información extraoficial, durante la diligencia las autoridades localizaron y aseguraron diversas dosis de presunta droga

En un operativo contra el narcomenudeo culminó esta mañana con la detención de un hombre y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas en el municipio de Cadereyta Jiménez.

La incursión fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado en un domicilio ubicado sobre la calle Dátil, en la colonia Valle del Roble, sector Eucalipto, inmueble que ya era señalado de manera preliminar como un presunto punto de venta de droga.

El despliegue estuvo a cargo de agentes del Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, quienes contaron con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, binomios caninos y personal de Servicios Periciales.

Tras obtener la orden judicial correspondiente, las autoridades irrumpieron en la propiedad, donde lograron la captura de Jorge Eduardo “N”, de 48 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

Durante la inspección minuciosa del lugar, los investigadores localizaron dosis de una sustancia vegetal verde y seca con características similares a la marihuana, así como envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína.

Además de los estupefacientes, fueron asegurados diversos indicios de importancia para la investigación, entre ellos una báscula digital, varios teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Actualmente, el domicilio permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias periciales.

El objetivo de la Fiscalía es profundizar en las indagatorias para establecer la escala de operaciones del sitio y determinar si existen más personas relacionadas con estas actividades ilícitas. Por lo pronto, el detenido enfrentará el proceso legal correspondiente conforme a las pruebas recabadas en el lugar.