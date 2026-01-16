Cae presunto narcomenudista con diversas drogas en Monterrey

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados observaron al ahora detenido que molestaba a las personas que transitaban por el lugar

Con más de cien dosis de presunta droga, un hombre, quien presuntamente, se dedica a la venta de sustancias ilícitas fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad y a plena luz del día.

Se trata de Josue G., de 33 años de edad. Fue detenido en el cruce de Colegio Civil y Ruperto Martínez, en el área conocida como el Mesón Estrella, cuando policías municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados observaron al ahora detenido que molestaba a las personas que transitaban por el lugar, por lo que descendieron de la patrulla para solicitarle que se retirara. Sin embargo, el Josue G., comenzó a alterar el orden e insultó a los oficiales.

Ante esta conducta, los policías procedieron a revisar sus pertenencias, localizando en su interior 54 envoltorios con una sustancia con características de la cocaína en polvo, 18 dosis similares a la droga tipo cristal, 22 bolsas con hierba verde con características de la marihuana, así como 45 envoltorios de una sustancia parecida a la cocaína en piedra.

Por lo anterior, el hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.