Cae presunto narco distribuidor tras balacera en Sabinas Hidalgo

En una acción coordinada del Grupo de Coordinación Metropolitana, dos hombres fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por la presunta posesión de diversas dosis de narcóticos. Uno de los operativos incluyó una persecución y enfrentamiento a balazos, según el informe de las autoridades.

La primera intervención se llevó a cabo durante la tarde de este sábado en la colonia Misión de Picachos. Elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil desplegaron un operativo estratégico.

Sobre la calle Misión de Picachos, los efectivos visualizaron un vehículo Nissan Altima sin placas de circulación. El conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró su marcha, lo que alertó a las autoridades. Durante la persecución, el sospechoso sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra las unidades.

La agresión fue repelida por los elementos, logrando interceptar al individuo en el cruce de Cerro del Picachos y Venezuela. El detenido fue identificado como Isaac “N", de 46 años de edad.

Tras la inspección, le fueron incautados 42 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana, 53 dosis de una sustancia sólida similar al cristal y una radiofrecuencia.

Horas más tarde, el Grupo de Coordinación Metropolitana activó un segundo operativo en la colonia El Mirador. En el cruce de las calles Venustiano Carranza y Francisco Villa, fue ubicado un hombre que coincidía con las características físicas y de vestimenta de una persona en búsqueda por parte de las autoridades.

Al ser interceptado, el hombre se identificó como Luis “N”, de 44 años. Tras su revisión, le fueron decomisados 52 envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Ambos sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de narcomenudeo y los que resulten de las acciones cometidas.