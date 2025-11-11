Cae presunto líder narco tras encañonar a policías en Guadalupe

En el sitio operaba un negocio de compra y venta de chatarra donde el fuego consumió principalmente material metálico y algunos vehículos inoperantes

Un hombre señalado como presunto líder de un grupo dedicado al narcomenudeo fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de encañonar a varios oficiales durante un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana en la colonia 2 de Mayo.

El detenido fue identificado como Armando Michel “N”, de 26 años, quien presuntamente intentó agredir a los uniformados al notar la presencia del convoy policial que realizaba un despliegue táctico preventivo en el cruce de las calles Galaxia y Luna.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre extrajo un arma de fuego y apuntó directamente contra los oficiales motorizados de Guadalupe, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de los agentes, quienes mediante comandos verbales y maniobras de contención lograron que el individuo depusiera el arma.

El presunto agresor se arrodilló, se tendió boca abajo y arrojó el arma a un costado, siendo asegurado de inmediato por elementos del Grupo Especial Táctico de la Policía de Guadalupe, con el apoyo de Fuerza Civil.

Durante la inspección precautoria, los oficiales encontraron en su poder un arma de fuego y 17 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Armando Michel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud y lo que resulte.