Cae presunto líder criminal con droga y arma en Guadalupe

Un hombre señalado como presunto líder de una banda dedicada a robos con violencia fue detenido en posesión de diversas dosis de narcóticos y un arma réplica, durante un operativo realizado en el municipio de Guadalupe.

La detención se concretó tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al individuo en el cruce de las calles Río Grijalva y Río Grande, en la colonia Dos Ríos, punto que presuntamente era utilizado para la distribución de drogas.

El detenido fue identificado como Jahir Christian, de 26 años, quien, de acuerdo con información recabada por las autoridades, sería quien presuntamente planeaba y coordinaba una serie de asaltos cometidos desde inicios de este año, utilizando al menos dos vehículos para escapar tras los atracos. Cabe señalar que otro presunto integrante del mismo grupo fue capturado días atrás.

Durante una inspección precautoria, los oficiales le localizaron una mochila en la que se encontraron 30 dosis de cristal, 20 dosis de cocaína en piedra y 33 dosis de marihuana, además de un arma réplica y una báscula digital, indicios que fueron asegurados en el lugar.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su presunta participación en diversos robos con violencia registrados en el municipio.