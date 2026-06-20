Cae presunto ladrón mientras robaba cableado en Guadalupe

El detenido fue identificado como Rafael Antonio, de 26 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Un hombre señalado como presunto responsable de diversos robos en negocios y viviendas del sector Misión de Guadalupe fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe cuando presuntamente robaba cableado de telecomunicaciones.

La captura ocurrió sobre el cruce de Paseo San Francisco y Paseo San Luis, donde cámaras de vigilancia detectaron al sospechoso en plena acción, lo que permitió una rápida movilización de los oficiales.

Al llegar al sitio, los policías sorprendieron al individuo mientras presuntamente cortaba cable perteneciente a la empresa Telmex, por lo que fue interceptado en flagrancia.

El detenido fue identificado como Rafael Antonio, de 26 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora detenido estaría relacionado con otros robos cometidos en negocios y domicilios del mismo sector, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer su posible participación en más hechos delictivos.

La detención forma parte de las acciones de vigilancia apoyadas por el sistema de videomonitoreo, herramienta que permitió ubicar y detener al sospechoso antes de que lograra huir.