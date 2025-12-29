Cae presunto ladrón mientras consumía drogas en Salinas Victoria

Aparentemente este hombre es acusado de perpetrar diversos actos delincuencias en las inmediaciones de la colonia Los Pilares

Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria detuvieron a un hombre vinculado a varios robos durante la mañana de este domingo, en la colonia Los Pilares.

Esta detención se derivó de un recorrido de vigilancia, en la que los elementos de seguridad se percataron sobre la presencia de un hombre que se encontraba aparentemente consumiendo sustancias ilícitas.

Luego de detenerlo, el presunto delincuente fue identificado como Fernando "N", alias "Fer" de 30 años de edad; quien es identificado como el perpetrador de diversos robos registrados en las inmediaciones de la zona.

Por dichos motivos, efectuvos de la Policía Municipal lo pusieron a disposición del Ministerio Pública para el deslinde de responsabilidades.