Cae presunto ladrón de tiendas; usaba arma de juguete

Policías de Guadalupe lograron la detención de un hombre quien presuntamente cometió al menos ocho atracos en el último mes

Acusado de presuntamente realizar robos a tiendas de conveniencia en los municipios de Guadalupe y Apodaca con un arma de fuego de juguete, un hombre fue detenido por la Policía de Guadalupe luego de al menos cometer ocho atracos en el último mes.

Fue en el cruce de las calles Tepetongo y Valparaíso, en la colonia Cañada Blanca, que el hombre, identificado como Edgar Eliud “N”, de 27 años, fue detenido.

El reporte inicial al 911 fue por un hombre que presuntamente vendía droga en la vía pública. Tras iniciar un operativo y ser visualizado, se confirmó que Edgar Eliud portaba 20 dosis de cristal, una báscula digital y dinero en efectivo pero además, sus características físicas, coincidan con las de un sospechoso que se dedicaba a asaltar establecimientos.

En los videos proporcionados por la autoridades se observa el modo de operar del hombre. Simulaba portar un arma de fuego en la cintura y obligaba a los empleados a entregarle el dinero en efectivo de las cajas registradoras.

El hombre fue puesto a disposición del Minesterio Público, a espera de lo que resulte.