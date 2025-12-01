Cae presunto ladrón de autopartes en flagrancia en Monterrey

Este presunto delincuente intentaba robarse la batería de una camioneta cuando autoridades municipales se percataron de sus intenciones

Elementos municipales de Monterrey detuvieron a un hombre acusado de presuntamente robar autopartes en la colonia Burócratas del Estado.

El hombre identificado como Alejandro "N", de 58 años, originario de Galeana, fue detenido en el cruce de las calles José Vivanco y Carlos Velasco durante el mediodía de este domingo.

Esto sucedió durante las labores de vigilancia, cuando los oficiales de la Policía de Monterrey se percataron que el acusado aparentemente se encontraba manipulando la batería de una camioneta estacionada.

Al aproximarse para interrogarlo, el presunto delincuente intentó huir, aunque momentos más tarde, logró ser detenido.

Durante la revisión de sus pertenencias, las autoridades encontraron dentro de una bolsa negra, varias herramientas, además de dos calaveras pertenecientes a un vehículo, por lo que fue detenido.

Tanto lo asegurado como el ahora detenido, fueron trasladados hacia las instalaciones de la policía municipal, para quedar a disposición del Ministerio Público correspondiente.