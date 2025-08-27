Cae presunto jefe de plaza en operativo de FC en China, NL

Joaquín 'N' era considerado un objetivo prioritario, pues presuntamente operaba como jefe de plaza en la zona rural del oriente de Nuevo León

Un presunto jefe de plaza de un grupo criminal y dos de sus cómplices fueron capturados durante un operativo de inteligencia realizado la mañana de este domingo en el municipio de China, Nuevo León.

La acción fue encabezada por la División de Inteligencia de Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes desplegaron un dispositivo en la colonia Isidro para dar con el paradero del sospechoso.

Durante las pesquisas, los agentes detectaron un vehículo Mazda 3 que coincidía con la información obtenida en la investigación, por lo que procedieron a marcarle el alto. En el cruce de las calles Justo Sierra y Felipe Ángeles, fueron interceptados tres ocupantes identificados como Joaquín “N”, Judith “N”, de 28 años, y Jorge “N”, de 31.

En la revisión del automóvil, las autoridades aseguraron dos armas largas con 20 cartuchos, cuatro cargadores con 46 municiones, un arma corta con 16 tiros y un equipo de radiofrecuencia.

Joaquín “N” era considerado un objetivo prioritario, pues presuntamente operaba como jefe de plaza en la zona rural del oriente de Nuevo León, lo que derivó en el seguimiento puntual para su captura.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación legal en las próximas horas.