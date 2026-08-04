Cae presunto integrante de grupo delictivo en Apodaca

Tras la detención en el Fraccionamiento Monetta, autoridades aseguraron un arma de fuego, cargadores y diversas dosis de presuntas drogas

Un hombre considerado como objetivo prioritario por las autoridades fue detenido por elementos de la División de Investigación e Inteligencia de Fuerza Civil durante un operativo realizado este fin de semana en el Fraccionamiento Monetta, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue resultado de diversas labores de investigación que permitieron ubicar al sospechoso cuando presuntamente recorría calles de ese sector. Los agentes implementaron un despliegue táctico y lograron interceptarlo sin que se reportaran personas lesionadas.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel “N”, de 36 años de edad. Durante la revisión, los oficiales le aseguraron un arma corta abastecida, cinco cargadores para arma larga y diversas dosis de presuntas drogas conocidas como marihuana y cristal.

Las autoridades señalaron que el hombre era investigado por su presunta participación en hechos relacionados con la violencia y que operaba principalmente en municipios del norte y poniente del área metropolitana de Monterrey, por lo que era considerado un objetivo prioritario dentro de las investigaciones.

Tras su detención, Miguel Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.