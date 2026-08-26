Cae presunto integrante de grupo delictivo con arsenal y droga

Fuerza Civil detuvo en Salinas Victoria a un joven de 19 años con orden de aprehensión por secuestro agravado y desaparición forzada.

En Salinas Victoria, elementos de Fuerza Civil, pertenecientes a la División de Inteligencia e Investigación, detuvieron a un joven de 19 años identificado como Irvin “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada.

De acuerdo con las autoridades, el joven era considerado presunto generador de violencia y estaría relacionado con un grupo delictivo que opera en el estado de Nuevo León.

La detención se llevó a cabo en la colonia Cuadro Residencial, luego de una intervención de georreferencia que permitió a los elementos ubicar al presunto delincuente.

Durante el operativo, los agentes le aseguraron un arma larga con un cargador abastecido, ocho cargadores para arma larga y más de 22 cartuchos, además de 98 envoltorios con diversas sustancias presuntamente ilícitas.

Asimismo, fueron asegurados una fornitura con portacargadores, una báscula digital, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras su captura, Irvin “N” fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones y determinarán su situación jurídica conforme avance el proceso.