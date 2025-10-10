Cae presunto integrante de banda dedicada a robos en Guadalupe

El detenido fue identificado como Marco Antonio “N”, de 40 años, quien al momento de su arresto vestía de manera similar a un elemento policiaco

Un hombre presuntamente relacionado con una banda delictiva dedicada a cometer robos con violencia fue detenido por elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe durante un operativo realizado en la colonia 2 de Junio.

El detenido fue identificado como Marco Antonio “N”, de 40 años, quien al momento de su arresto vestía de manera similar a un elemento policiaco, portando un chaleco balístico, un arma de fuego, un par de aros aprehensores y una gorra con las siglas “A.E.I.”, lo que inicialmente generó sospechas entre los agentes.

De acuerdo con la corporación, la captura ocurrió sobre la Avenida Los Pinos, como resultado de labores de inteligencia en las que se tenía información sobre la presencia del presunto delincuente en el área. Al interceptarlo, los policías confirmaron que no pertenecía a ninguna corporación de seguridad y procedieron a su detención.

Durante la revisión, se le aseguraron 42 dosis de narcóticos —30 de cristal y 12 de marihuana—, además de una báscula gramera, una cámara de videovigilancia, un chaleco táctico, una gorra con leyenda de la Agencia Estatal de Investigaciones, un arma corta y un par de aros aprehensores.

Las investigaciones señalan que Marco Antonio “N” estaría relacionado con un robo con violencia cometido el pasado 6 de octubre en un domicilio del Fraccionamiento Azteca, donde junto con varios cómplices habría despojado a una mujer de sus pertenencias antes de huir en una camioneta.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para determinar su participación en otros hechos delictivos registrados en el municipio.