Cae presunto homicida por muerte en centro de rehabilitación

Jorge "N" fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un hombre que murió tras ser golpeado durante un traslado a un anexo

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó una orden de aprehensión contra Jorge "N", de 32 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La detención se realizó en la colonia Regina, en Monterrey, por hechos ocurridos el 19 de julio de 2024 en un domicilio de la colonia Fomerrey 111.

De acuerdo con la Fiscalía, el ahora detenido y otros tres hombres acudieron para trasladar a Erick, de 42 años, a un centro de rehabilitación; sin embargo, al resistirse, presuntamente lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. La víctima murió un día después en un hospital a consecuencia de una contusión profunda de cráneo.

El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control.