Cae presunto homicida por hechos ocurridos en negocio de Apodaca

Cuando ya se encontraba en un Centro de Reinserción Social, se cumplió acción penal en contra de Miguel Ángel “N” de 26 años de edad, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y robo ejecutado con violencia.

De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que se le imputan, ocurrieron el 12 de septiembre de 2025, al interior de un negocio ubicado en Avenida Concordia y Avenida Alcanfor, en la colonia Ébanos 4.º Sector, en Apodaca.

El detenido habría ingresado al establecimiento acompañado de otro. Ambos presuntamente amagaron con un arma de fuego a un empleado y a un cliente para despojarlos de sus pertenencias. Posteriormente se acercaron a la caja donde laboraba Emiliano, de 20 años, quien, al oponerse al asalto, comenzó a forcejear con uno de los agresores.

Durante el enfrentamiento, se escuchó una detonación, tras la cual los presuntos responsables huyeron del lugar. Emiliano quedó sin vida en el sitio. Se determinó como causa de muerte heridas por proyectil de arma de fuego penetrante en tórax.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el segundo involucrado y esclarecer completamente los hechos