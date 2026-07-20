Cae presunto homicida por ataque ocurrido en Santa Catarina

Tras más de tres años de investigación, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ismael “N”

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la captura de Ismael “N”, de 42 años de edad, quien era buscado por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, derivados de una agresión con arma blanca registrada en junio de 2023 en el municipio de Santa Catarina.

Cumplimentan orden de aprehensión en Juárez

La detención fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión cuando el presunto responsable se encontraba en calles de la colonia Fuentes de Juárez, en el municipio de Juárez.

Posteriormente, fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control.

Discusión terminó en una agresión con arma blanca

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2023 al interior de un domicilio ubicado en la calle San Martín, en la colonia Tepeyac, donde varias personas sostenían una discusión por motivos aún no precisados.

Presuntamente, Ismael “N” llegó al lugar y se integró a la riña, la cual escaló hasta convertirse en una agresión física.

La Fiscalía señaló que, en ese momento, el ahora detenido presuntamente sacó un cuchillo con el que hirió en el abdomen a Sergio, de 39 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de la lesión. Además, otro hombre de 40 años resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Continuará el proceso penal por homicidio y lesiones

Con la ejecución de la orden de aprehensión, la Fiscalía Especializada en Homicidios continuará el proceso penal para determinar la responsabilidad de Ismael “N” por estos hechos, mientras el imputado permanecerá sujeto al proceso judicial correspondiente.