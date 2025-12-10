Cae presunto homicida en posesión de drogas en Santa Catarina

Autoridades aseguraron que este hombre de 32 años, portaba al menos una decena de dosis que contenían una sustancia similar al cristal

Un operativo de vigilancia realizado al mediodía en la colonia Lomas del Mirador, en Santa Catarina, culminó con la detención de un hombre que presuntamente portaba diversas dosis de droga y que además era buscado por una orden de arresto relacionada con un caso de homicidio calificado.

El despliegue se llevó a cabo en el cruce de Loma de la Cima y Loma Linda, donde los elementos desplegados observaron a un individuo cuyas características físicas coincidían con las de la persona que era objeto de búsqueda. Al ser interceptado, el hombre se identificó únicamente como Benito, de 32 años, y en ese momento se realizó una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron diez dosis de una sustancia sólida con apariencia de cristal, además de dos bolsas que contenían hierba verde seca con características similares a la marihuana. La portación de estos narcóticos, aunada a la orden pendiente por homicidio calificado, derivó en su inmediata detención.

El aseguramiento se logró durante un dispositivo implementado como parte de acciones estratégicas del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por personal de la Defensa, Guardia Nacional, agentes de investigación y elementos estatales.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.