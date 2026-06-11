Cae presunto homicida de hombre en San Bernabé

Al ser detenido, la policía le encontró en su poder una pistola escuadra abastecida, además tres cargadores y varias dosis de droga, así como dinero en efectivo

Elementos de Fuerza Civil detuvieron con arma de fuego y cargadores a un joven que presuntamente ejecutó a un hombre en el sector San Bernabé.

Mario, de 24 años de edad fue capturado por efectivos de la división de inteligencia de Fuerza Civil.

El presunto responsable fue interceptado cuando caminaba por las calles de Metal y Calizas en la colonia Urbi Villa Real en el municipio de Juárez.

Al ser detenido, la policía le encontró en su poder una pistola escuadra abastecida, además tres cargadores y varias dosis de droga, así como dinero en efectivo.

El inculpado era buscado por las autoridades como presunto responsable de haber asesinado a un hombre el pasado 31 de mayo en el sector San Bernabé.

Tras su detención, el presunto homicida fue trasladado a los separos de esa corporación y posteriormente ante la Fuscalía Estatal.