Cae presunto generador de violencia y tres mujeres en Escobedo

Un operativo de investigación e inteligencia derivó en la captura de un hombre identificado como objetivo prioritario, señalado como generador de violencia y presunto integrante de un grupo delictivo con presencia internacional. En la acción también fueron arrestadas tres mujeres que lo acompañaban.

El despliegue ocurrió la tarde del martes 19 de agosto en la colonia Muriel Residencial. De acuerdo con los reportes, policías de Fuerza Civil y de Escobedo detectaron a un hombre que subía a un vehículo Hyundai Accent sobre la calle Mar Mediterráneo en su cruce con Mar Adriático. Tras confirmarse su identidad, los agentes intervinieron de inmediato.

En el automóvil viajaban Salvador “N”, de 33 años, señalado como el objetivo prioritario, además de Juana “N”, de 30 años, Evelyn “N”, de 23, y Leticia “N”, de 18. Durante la revisión se les aseguraron diversas dosis de narcóticos, entre ellos marihuana y cristal, así como otros indicios vinculados a actividades ilícitas.

Según la investigación, Salvador “N” es considerado un actor clave dentro de una estructura criminal y desempeñaba un rol activo como generador de violencia, mientras que las mujeres estarían relacionadas con la misma agrupación por asociación delictiva.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en el marco de la indagatoria que se mantiene en curso.