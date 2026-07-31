Cae presunto generador de violencia al norponiente de Monterrey

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la captura de Jaime 'N', de 30 años, considerado como objetivo prioritario

La División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil en colaboración de la Agencia Estatal de Investigaciones, lograron capturar a un hombre considerado como objetivo prioritario y generador de violencia, al norponiente de Monterrey.

La captura tuvo lugar la mañana de miércoles, en calles de la colonia Chapultepec; luego de una previa indagatoria, los efectivos encontraron en el cruce de Linaza y Anacahuita a un hombre que se encontraba de pie a lado de una moto, con actitud sospechosa.

Con acciones tácticas y comandos verbales lograron interceptarlo, identificándolo como Jaime “N", de 30 años. En sus pertenencias se le encontraron y decomisaron:

• Aproximadamente 100 envoltorios con marihuana y cristal.

• Dispositivos móviles.

• Otros indicios.

Las autoridades presumen la relación de Jaime "N” con un grupo criminal en el cual participa como generador de violencia, además de ser considerado como objetivo prioritario.

También se le investiga por su probable actuación en un hecho violento suscitado el pasado mes de junio, el cual dejó como saldo una persona sin vida y una más lesionada.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.