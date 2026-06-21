Cae presunto feminicida; habría intentado simular un accidente

La captura fue realizada en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Un hombre identificado como José Antonio "N" de 48 años de edad, fue detenido luego de ser acusado del delito de feminicidio en contra de su pareja sentimental, un caso que inicialmente habría sido presentado como un accidente doméstico.

La captura fue realizada en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey por elementos de la Agencia estatal de Investigaciones.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2026 en el estacionamiento de un complejo departamental ubicado en la colonia La Banda, en el municipio de Santa Catarina.

Las indagatorias establecen que el ahora detenido presuntamente utilizó de manera deliberada una camioneta BMW blanca con placas de Coahuila para agredir a la víctima, identificada con las iniciales G.D.S., quien era su pareja sentimental. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió una lesión grave en la cabeza.

Tras la agresión, José Antonio "N" trasladó a la mujer a un hospital privado y posteriormente fue enviada a una unidad médica de alta especialidad debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, la víctima falleció el pasado 17 de junio.

La Fiscalía señaló que las investigaciones comenzaron al detectarse inconsistencias en la versión inicial de que la mujer había sufrido una caída accidental por las escaleras de un complejo habitacional.

A través de entrevistas, peritajes y otras diligencias especializadas con perspectiva de género, los investigadores lograron descartar esa versión.

Además, durante las indagatorias se documentaron antecedentes de violencia de género presuntamente ejercida por el imputado contra la víctima.

José Antonio "N" permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación legal por el delito de feminicidio.