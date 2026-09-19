Cae presunto fardero tras robo en Plaza Fiesta San Agustín

Elementos de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron a Izael "N", de 23 años, señalado como presunto fardero por sustraer prendas de vestir de la tienda Zara

Un presunto fardero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, luego de ser señalado por presuntamente sustraer diversas prendas de vestir de una tienda ubicada en Plaza Fiesta San Agustín.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento Zara, localizado sobre la avenida Diego Rivera, hasta donde acudieron los policías tras recibir el reporte de una persona retenida por personal de seguridad de la tienda.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con el guardia de seguridad, quien señaló a un hombre como el presunto responsable de haber tomado varias prendas de vestir y salir del establecimiento sin realizar el pago correspondiente.

El señalado fue identificado como Izael “N”, de 23 años de edad, quien fue detenido por los elementos municipales y trasladado a las instalaciones del C2.

Posteriormente, el joven quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica por los hechos denunciados.