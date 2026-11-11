Cae presunto asesino; le hallan cerca de un centenar de droga

Al marcarles el alto y practicarles una inspección, los oficiales se hallaron 80 dosis de entre marihuana y cristal, dinero en efectivo y teléfonos celulares

Un presunto asesino que tenía una orden de aprehensión fue detenido junto con otro hombre al encontrársele cerca de un centenar de dosis de droga al sur de Monterrey.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, ambos forman parte de un grupo de la delincuencia organizada y son considerados generadores de violencia en el municipio.

Su arresto ocurrió tras labores conjuntas entre la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Las autoridades tenían conocimiento de que los hombres frecuentaban calles de la colonia Altamira, por lo que montaron un operativo en el sector.

Los ubicaron en el cruce de las calles Durango y Enrique H. Herrera, mientras estaban merodeando en la vía pública.

Al marcarles el alto y practicarles una inspección, los oficiales se hallaron 80 dosis de entre marihuana y cristal, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Se identificaron como Miguel, de 33 años de edad, y Rubén, de 29, quien era ya buscado por el delito de homicidio calificado.