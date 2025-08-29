Cae presunto asesino de tránsito de Apodaca tras 13 años prófugo

El crimen se registró el 8 de marzo del 2012 cuando el agente de Tránsito se encontraba aplicando una multa sobre la avenida Isidoro Sepúlveda

Un hombre acusado de ejecutar a un oficial de Tránsito en Apodaca, Nuevo León fue detenido después de 13 años de permanecer prófugo en Saltillo, Coahuila.

La captura del sospechoso identificado como Érick "N", de 34 años de edad, se logró en la vía pública de la colonia Saltillo 2000 tras un operativo en coordinación con la Fiscalía General de Coahuila y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quien ejecutó una orden de aprehensión contra el sospechoso.

Tras su captura, Érick "N" fue internado en un Centro de Reinserción Social de NL acusado del delito de homicidio calificado, en donde quedó a disposición de un juez de control quien determinará su situación legal.

El crimen se registró el 8 de marzo del 2012 cuando el agente de Tránsito identificado como Édgar Luna Pecina, de 24 años de edad, se encontraba aplicando una multa sobre la avenida Isidoro Sepúlveda en la colonia Parque Industrial cuando fue atacado a balazos por varios hombres que se trasladaban a bordo de un vehículo Jetta en color gris.

El agente cayó muerto y los agresores se dieron a la fuga, entre ellos Érick "N" quien permaneció prófugo por más de una década hasta que fue ubicado en Coahuila.