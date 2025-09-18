Cae presunto asaltante ligado a robos en Guadalupe y Apodaca

el detenido fue identificado como Erik 'N', señalado por participar en al menos 30 robos con violencia a tiendas de conveniencia en el último año

Un joven de 18 años fue detenido en el municipio de Guadalupe, señalado por participar en al menos 30 robos con violencia a tiendas de conveniencia en el último año, además de encontrársele en posesión de droga.

De acuerdo con las autoridades, el detenido fue identificado como Erik “N”, quien presuntamente habría perpetrado al menos 11 de estos atracos desde mayo a la fecha. Su zona de operación se concentraba en los límites de Guadalupe y Apodaca, principalmente en colonias como Cañada Blanca, Zozaya, San Miguel y Rincón de la Gloria.

La captura ocurrió tras labores de inteligencia de la Policía de Guadalupe, cuyos agentes ubicaron al joven sobre el bulevar Acapulco y avenida Mixcoac, en la colonia Mixcoac. En el reporte se indicó que el sospechoso también realizaba actividades de narcomenudeo en la vía pública.

Durante el operativo, Erik “N” intentó escapar corriendo, pero fue interceptado por los elementos municipales. Al practicarle una inspección precautoria, le fueron aseguradas 29 dosis de una sustancia con características del cristal, ocho dosis de un polvo con similitudes a la cocaína y una báscula gramera.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se le investigará tanto por los delitos contra la salud como por su posible participación en la serie de asaltos registrados en la zona metropolitana.