Cae presunto asaltante de tiendas en Guadalupe

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social informó que el detenido fue identificado como Alexis Santiago, de 18 años

Policías de Guadalupe detuvieron a un joven señalado como presunto asaltante de tiendas de conveniencia, quien además ya es investigado por su posible participación en otros robos cometidos en distintos puntos del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social informó que el detenido fue identificado como Alexis Santiago, de 18 años.

Los hechos se registraron el 25 de abril de 2026 en el cruce del bulevar Acapulco y la avenida Balcones de San Miguel, en la colonia Balcones de San Miguel.

De acuerdo con el reporte, empleados de una tienda Seven Eleven señalaron al joven por sustraer mercancía sin pagar, además de presuntamente amenazarlos durante el incidente.

Intentó huir con mercancía

Tras recibir el reporte, los oficiales desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar al sospechoso cuando intentaba escapar corriendo con un paquete de 12 cervezas que habría robado del establecimiento.

Luego de su detención, las empleadas del negocio lo identificaron como la misma persona que en ocasiones anteriores había robado producto y dinero en efectivo, presuntamente en compañía de otros individuos.

Las autoridades indicaron que el joven ya es investigado por su posible relación con otros atracos similares en el municipio.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación legal conforme avancen las investigaciones.