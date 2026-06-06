Cae presunto asaltante de tiendas en Guadalupe y Monterrey

Las investigaciones revelaron que el inculpado participó en 31 robos con violencia en colonias como Azteca, La Comedia y Caracol.

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Con arma de fuego, un delincuente sembró terror en colonias de Monterrey y Guadalupe, asaltó varios comercios y logró un fuerte botín.

Las investigaciones revelaron que el inculpado participó en 31 robos con violencia en colonias como Azteca, La Comedia y Caracol.

En cada uno de los atracos, Santos, de 38 años utilizó una pistola escuadra para amenazar a los empleados.

Durante los atracos se apoderó de dinero en efectivo y mercancía para después darse a la fuga.

Tras los asaltos, la policía de Monterrey inició las pesquisas para identificarlo a través de los videos de las cámaras de seguridad.

De esta manera, el inculpado fue detenido en el cruce de las calles Paseo de la Hacienda y Paseo de la Enramada en la colonia Villas La Rioja.

En su poder traía el arma de fuego y dosis de droga.